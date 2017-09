Siv Jensen møtte Kinas skatteminister – samde om å forhandle

Skatteavtalen er frå 1986, opplyser Finansdepartementet. Sidan den gong har det vore betydeleg utvikling på skatteområdet internasjonalt, og i det økonomiske forholdet mellom Kina og Noreg.

– Eg er glad for at vi er samde om å starte prosessen med å modernisere skatteavtalen. Avtalen er ein viktig føresetnad for handel og investeringar mellom Noreg og Kina. Vi er samde om å starte arbeidet så snart som mogleg. Det ser eg fram til, seier Jensen.

I august tok Noreg opp att forhandlingane om ein frihandelsavtale med Kina. Før det hadde forhandlingane stått i stampe sidan Nobelkomiteen valde å gi fredsprisen til den no avdøde kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Tildelinga utløyste ei diplomatisk krise som varte fram til i desember i fjor, då forholdet vart normalisert og den diplomatiske kontakten vart teken opp att i full breidde.

