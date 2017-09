Atomvarslar Mordechai Vanunu får familiegjenforeining i Noreg

Vanunu vart dømt til 18 års fengsel i Israel etter at han i 1986 avslørte at landet hadde atomvåpen, i strid med ikkjespreiingsavtalen frå 1968. Han vart lauslaten i 2004. I 2015 gifta han seg med si norske kone, Kristin Joachimsen. Nokre månader seinare søkte dei to om familiegjenforeining. To år seinare fekk dei altså positivt svar.

– Eg er veldig glad for at vi har fått innvilga den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforeining, så er det akkurat det det handlar om, at ektepar og familiar skal få leve saman. Så sjølv om eg veit at saka i visse kretsar er kontroversiell, så var det familieverdiane som slo gjennom, seier Joachimsen til TV 2.

Måndag startar prosessen med å få Israel til å la Vanunu reise til Noreg, seier Joachimsens advokat Arild Humlen til NTB.

– No har Israel fått ei plattform som dei kan nytte for å løyse eit komplekst problem. Vi håpar jo dei vil nytte denne moglegheita, seier Humlen.

Avslag på asyl

Vanunu har tidlegare fått avslag på ein søknad om politisk asyl i Noreg.

Seinast for nokre veker sidan vart styresmaktene kritiserte fordi det har tatt så lang tid å få behandla søknaden om familiegjenforeining. Vanleg saksbehandlingstid er tre månader, men først etter at Sivilombodsmannen i sommar starta undersøkingar om kvifor saka tok så lang tid, sende departementet søknaden tilbake til UDI. Då hadde den lege på statsråd Sylvi Listhaugs bord i 15 månader.

– Søknaden om familiegjenforeining har vore lagt fram for Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlate til UDI å behandle og avgjere saka. Saksbehandlinga har tatt lang tid fordi det er ei vanskeleg sak som har kravd grundige vurderingar, seier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i ein e-post fredag kveld.

– Uheldig hemmeleghald

Humlen er på si side svært kritisk til hemmeleghaldet rundt saka.

– Ikkje berre har det vore lang saksbehandling, men det er også uforståeleg at den har vore hos Justisdepartementet utan at klienten har visst om det. Dette er ikkje i samsvar med rettssikkerheita, seier Humlen til NTB.

Han seier kritikken mot styresmaktene blir halden oppe, og at saka framleis vil gå via Sivilombodsmannen, som tok tak i den i sommar.

Humlen er samtidig sjølvsagt glad for avgjerda.

– Eg er veldig positiv over at ein no har teke omsyn til den ordinære familierettslege ramma for familiegjenforeining. Det er tunge verdiar til grunn for familiegjenforeining, og det er godt dei har fått gjennomslag, seier Humlen til TV 2.