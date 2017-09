Helgesen blir nestleiar i kinesisk miljøråd

Det internasjonale rådet gjennomfører studiar og gir råd til kinesiske styresmakter om miljø- og utviklingsspørsmål. Helgesen trer inn i den sjette arbeidsperioden til rådet frå 2017 til 2021 under tittelen Vice Chair.

– Kina spelar ei avgjerande rolle for global utvikling, og klima og miljø står heilt sentralt i Kinas politikk for økonomisk utvikling, seier Helgesen i ei pressemelding.

Klima- og miljøministeren peiker på at China Council er ein viktig kanal for å forstå kinesisk miljø- og utviklingspolitikk, og eit unikt forum for å diskutere spørsmål som grøn omstilling og teknologiutvikling, rettsstatsprinsipp i miljølovgivinga og Kinas viktige bidrag til berekraftig utvikling globalt.

Avtroppande utanriksminister Børge Brende (H) sat som Vice Chair frå 2007 til 2013. China Council blir leidd av Kinas høgast rangerte visestatsminister Zhang Gaoli.

– Frå norsk side set vi stor pris på at Kina har ønskt ein norsk nestleiar i China Council og ser fram til moglegheitene dette vil gi for styrkt dialog om kinesisk miljø- og klimapolitikk med både fagpersonar og styresmakter i Kina, seier Helgesen.

(©NPK)