Over 26.000 fiskarar klar for hummarsesongen

Søndag 1. oktober startar årets hummarfiske, og Fiskeridirektoratet melder om ein betydeleg pågang. Over 26.000 fiskarar vil fiske hummar. Det kan direktoratet fastslå fordi den nye registreringsordninga vart tatt i bruk for første gong rett før sesongstart.

Tala viser at dei fleste som har registrert seg for hummarfiske er fritidsfiskarar, og fleirtalet av dei held til sør i landet – spreitt frå Rogaland til Østfold. Fritidsfiskarane har høve til å fiske med inntil ti teiner.

Hummarfisket opnar 1. oktober og varer til og med 30. november på kyststrekninga frå grensa mot Sverige til og med Sogn og Fjordane, og til og med 31. desember frå Møre og Romsdal og nordover. Det er innført eit maksimumsmål for hummar på 32 centimeter på kyststrekninga frå grensa mot Sverige til Lindesnes. Det betyr at aust for Lindesnes er det berre tillatt å fiske hummar mellom 25 og 32 centimeter, opplyser Fiskeridirektoratet.

