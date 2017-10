Nortura fornyar ikkje avtalen med Islamsk Råd

Sidan 2006 har Nortura hatt ein avtale om halalsertifisering av enkelte produkt. I dag er det berre IRN som utfører slik sertifisering i Noreg, skriv samvirket i ei pressemelding.

Årsaka til oppseiinga skal vere bråket rundt IRN og nokre av avgjerdene til rådet den siste tida, som å tilsetje ein administrasjonskonsulent som brukar nikab, skriv Nationen. Det at staten vurderer å kutte i statsstøtta til organisasjonen skal også ha bidratt til at Nortura landa på sitt standpunkt, ifølgje avisa.

Kommunikasjonsdirektøren i Nortura, Ellen Flø Skagen, seier samarbeidet med IRN har vore ryddig og godt, og har fungert bra isolert sett. Valet er basert på ei totalvurdering.

– Dei er då avhengige av tillit frå styresmaktene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet. Vi har over tid opplevd at den tilliten er svekt. Det er ein del av den totalvurderinga vi har gjort når vi no vel å ikkje fornye avtalen, seier Skagen til Nationen.

I førre veke trekte fem store moskear og organisasjonar, med til saman 20.000 medlemmer, seg frå rådet. I ei felles melding uttrykte dei bekymring over retninga IRS har bevegd seg i.

Nortura produserer rundt 1400 tonn halal årleg, og IRN tener éi krone per kilo kjøt dei sertifiserer. Det vil seie at rådet misser om lag 1,4 millionar kroner i inntekter, skriv Vårt Land.

Nortura vil fortsette å tilby halalprodukt framover.

Halalpraksisen i Nortura inneber at dyret blir velsigna i bedøvd tilstand. Dyret og kjøtet blir deretter handtert på nøyaktig same måte som andre dyr og råvarer.

