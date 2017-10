– Nobels fredspris viktigare enn på lenge

– I eit år med stor uvisse, der atomspøkelset for alvor er komme tilbake på den internasjonale agendaen og der verdsleiarar ikkje tar ansvar for fred og sikkerheit, er Nobels fredspris viktig, seier leiar Alfredo Zamudio ved Nansens Fredssenter.

Fredssenteret meiner Nuclear Threat Initative (NTI), for sitt arbeid med kjernefysisk dialog, Nadia Murad, for hennar arbeid mot IS' folkemord på yazidiane, og Community of St. Egidio, for arbeid med religionsdialog, er dei tre mest aktuelle kandidatane til årets fredspris.

Vinnaren blir offentleggjort på Nobelinstituttet i Oslo førstkommande fredag.

