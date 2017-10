Delar av Landbruksdirektoratet blir flytta til Steinkjer

Dei tilsette i Landbruksdirektoratet fekk tysdag beskjed på eit allmøte at rundt 30-årsverk skal blir flytta til Steinkjer, melder Trønder-Avisa tysdag. Hovudtillitsvalt Janna Bitnes Hagen i direktoratet opplyser til avisa at fagområda som skal nordover er innan økonomi, areal og skog.

Før sommaren blei det gjennomført ei spørjeundersøking blant dei tilsette. Resultatet viste ei klar uvilje blant dei tilsette om å flytte på seg. Berre to av 176 ønskte å flytte same veg som arbeidsplassen. 15 prosent svarte at dei var usikre, og 84 prosent svarte at dei ikkje vil bli med. Spørsmåla blei sendt ut til alle dei 194 tilsette i Oslo – 176 svarte på undersøkinga.

– Vi hadde ei intern spørjeundersøking. Dei fleste var ikkje interesserte i det. Det var då, no er det ein annan realitet, kommenterer Hagen tysdag.

Landbruksdirektoratet har i dag kontor i Oslo og Alta, med til saman rundt 230 tilsette.

(©NPK)