Leila Bayat saksøkjer den norske staten

Bayat er utvist med bakgrunn i at norske styresmakter meinte ho hadde ein falsk dom, som tilsa at ho kom til å få 80 piskeslag av iranske styresmakter ved retur. 19. september blei dommen ifølgje Bayat fullbyrda på domskontoret i Teheran. Fleire norske medium har vist bilete av ryggen hennar med tydelege merker på.

Ifølgje VG gjekk fristen for å gjere om kravet om tvangsutsending ut førre torsdag. Etter å ha sett seg lei av å vente på respons frå norske styresmakter, saksøkjer no Bayat den norske stat i samarbeid med advokaten sin Preben Kløvstad.

– Vi leverer stemning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidlegare asyl- og utvisingsvedtak er ugyldige. Vi har i tillegg lagt ned påstand om at staten skal bli kjent ansvarlege for brot på å ha sendt henne tilbake til tortur og for familiesplittinga med sonen, seier Kløvfjell til avisa.

Han meiner at tvangsutsendinga bryt med fleire paragrafar i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsnemnda, Bjørn Lyster, skriv i ein e-post til VG at den norske ambassaden i Teheran hjelper UNE med å finne ut av kva som har skjedd. Ambassaden intervjua Bayat søndag, og det intervjuet har UNE fått. I tillegg ventar nemnda på ein rapport med vurderingar av den skriftlege dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.

I eit skriftleg svar i Stortinget 28. september, skreiv innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at arbeidet må avsluttast før UNE kan komme med ein konklusjon. I svaret stadfesta ho at risiko for pisking gir asylgrunnlag.

