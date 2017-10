Solberg må svare om e-postbruken til Sandberg

Sandberg nekta tidlegare i haust overfor Fiskeribladet at han har gitt den private e-postadressa si til Frode Reppe, kommunikasjonssjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Men då SV seinare stilte spørsmål i Stortinget, kunne han ikkje garantere at det var tilfellet.

No meiner Arbeidarpartiet at Solberg må koplast inn. Stortingsrepresentant Ingrid Heggø har stilt statsministeren eit skriftleg spørsmål om kva hennar syn er på saka. Heggø lurer også på om ho kan garantere at statsrådane følgjer offentleglova og journalfører alle meldingar, skriv avisa.

– Først nektar han for det i pressa. Så kjem det fram i svaret hans til SV at det likevel er mogleg at han gav den private e-postadressa til Reppe. Eg er forundra over den måten Sandberg opptrer på. Han burde jo ha hugsa det første gong han blei spurt, seier Heggø.

Ho meiner saka både handlar om Sandberg har prøvd å unndra seg at meldingar blir journalførte og om han har truverd i måten han har svart på spørsmål på.

Ap og SV har varsla at dei ønskjer at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal sjå på saka.

