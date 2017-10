– Årets fredspris er ein kritikk av atomlanda og Noreg

Noreg var eitt av fleire NATO-land som i juli ikkje støtta den historiske resolusjonen om forbod av atomvåpen. At årets Nobels fredspris har gått til ICAN meiner tidlegare direktør i Nobelinstituttet Geir Lundestad er eit stikk mot desse landa.

– Dette er ein kritikk av atomlanda, Nato og også Norge, seier Lundestad til NRK.

Lundestad, som har skrive ei Nobel-bok, meiner ICANs kampanje minner om landminekampanjen, som hadde enorm suksess.

– Ein av forskjellane er at ICAN vil møte på atskilleg sterkare motkrefter, så får vi sjå kva resultata blir, seier han.

NUPI-forskaren Sverre Lodgaard meiner atommaktene held seg til desse våpena fordi dei trur dei har ein militær og politisk nytteverdi.

– Den nytteverdien botnar i førestillinga om at dei våpena kan brukast. Det er her ICAN set inn støyten. Dei prøver å stigmatisere våpenet og undergrave førestillingane om kjernefysisk avskrekking. Trua på den avskrekkinga er kanskje det aller største hinderet for ei nedrusting til null, seier Lodgaard.

(©NPK)