Nobels fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbod mot atomvåpen, ICAN

– Vi lever i ei verda der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen då ho kunngjorde prisen.

– Enkelte statar moderniserer sine atomvåpenarsenal, og det er reell fare for at fleire land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noko Nord-Korea er eit eksempel på, fortsette ho.

ICAN vart lansert i 2007 og tel i dag meir enn 270 partnarorganisasjonar i rundt 100 land.

Pådrivar

ICAN har vore ein pådrivar i arbeidet med å få til eit folkerettsleg forbod mot atomvåpen og kunne innkassere ein siger då 122 av FNs medlemsland i juli i år slutta seg til traktaten om forbod mot atomvåpen.

Dei fem atommaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina var ikkje blant desse, ei heller Noreg.

FN-traktat

Reiss-Andersen understrekar at fredsprisen til ICAN ikkje er meint som noko spark til dei landa som ikkje har underteikna FN-traktaten, men håpar derimot at prisen kan vere ei oppmuntring.

– Eg kan ikkje sjå at dette er ein kontroversiell pris, sa ho på spørsmål frå journalistar etter kunngjeringa.

– Det må vere opp til kvart enkelt land når dei sluttar opp om traktaten, sa ho.

– Folk i verda vil ganske enkelt ikkje la seg forsvare ved bruk av atomvåpen, sa Reiss-Andersen.

Katastrofale konsekvensar

ICAN arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringar til å støtte forhandlingar om ein traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

– Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeike dei katastrofale humanitære konsekvensane av all bruk av atomvåpen og for sin banebrytande innsats for å få til eit traktatfesta forbod mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.

Ei oppfordring

– Nobelkomiteen er klar over at eit folkerettsleg forbod i seg sjølv ikkje vil avskaffe eit einaste atomvåpen, og at verken dei statane som allereie har atomvåpen eller deira nærmaste allierte så langt støttar avtalen, heiter det i grunngjevinga.

– Årets pris er derfor også ei oppfordring til desse landa om å innleie seriøse forhandlingar med sikte på ei skrittvis, balansert og nøye kontrollert avskaffing av dei nær 15.000 atomvåpena i verda, sa Reiss-Andersen.