Stormande jubel på ICAN-kontoret i Genève

Våpenpolitisk rådgjevar i Norsk Folkehjelp Grethe Østern sit i styret i Den internasjonale kampanjen for forbod mot atomvåpen (ICAN).

– Dei har hatt så dårleg råd i ICAN at vi lèt henne flytte til hovudkontoret deira i Genève og jobbe der. Ho seier at det braut ut full jubel der då dei fekk nyheita, seier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin til NTB. Ho seier dei er veldig stolte over å ha eit styremedlem i organisasjonen.

– Det er heilt fantastisk at Nobelkomiteen erkjenner den alvorlege trusselen atomvåpen er, særleg no, og særleg at forbodet får slik anerkjennelse. Sterke krefter har prøvd å underkjenne betydninga av forbodet. No håpar vi prisen fører til at langt fleire nasjonar må ta forbodet på alvor. Vi kan ikkje nøye oss med ikkje-spreiing, vi må kvitte oss med dei våpena vi allereie har, seier Westhrin.

