Veslemannen rører seg 15 centimeter i døgnet

Det er framleis uvisst når fjellpartiet vil rase ned, men den siste rapporten frå NVEs geologar fredag ettermiddag viser at det er store hastigheiter, og at dei er litt aukande.

– Farten er no om lag 15 centimeter per døgn i øvre del og 2–4 millimeter per døgn i nedre del. Vêrprognosane framover melder nedbør, men mest sannsynleg i form av snø og kaldare temperatur. Vasstilføringa vil halde fram som planlagt. Farenivået er raudt, konkluderer Noregs vassdrags- og energidirektorat klokka 15 fredag ettermiddag.

Berre frå klokka 0.40 og 6 natt til fredag blei Veslemannen tilført 75.000 liter vatn, noko som gav umiddelbar og stor effekt, opplyste NVE på ein pressekonferanse fredag morgon. Vasstilføringa har halde fram gjennom dagen.

– Det er eit høgt tal. Vi har aldri opplevd så stor rørsle før, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

NVE fryktar derimot ikkje at stabiliteten til resten av fjellet Mannen blir påverka.

