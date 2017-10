Barneombudet meiner bruken av einetiltak bekymrar

I alt 110 barn og unge i Noreg bur slik, og dei dyraste einetiltaka kan koste meir enn 25.000 kroner per døgn, skriv Aftenposten.

Dei mest krevjande ungdommane kan ikkje bu saman med jamaldra, og blir isolerte. Norske kommunar vil ha fleire i slike tiltak.

– Det kan vere nødvendig enkelte gonger, men det må vere siste utveg. Einetiltak er inga optimal løysing, seier barneombodet.

Lindboe seier at mange av dei det gjeld, fell mellom to stolar. Dei fyller ikkje vilkåra for innlegging i psykisk helsevern, og dei kan ikkje bu på institusjon eller i fosterheim.

– Det er grunn til å spørje seg om systema rundt dei har fungert, eller er det nokon som burde ha reagert tidlegare? Det er ofte vaksne rundt eller systemet som har svikta, seier ho.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet seier at fleire kommunar ønsker einetiltak. Tiltaka finst over heile landet, og ungdommane bur i leilegheit eller eigne hus. Tilbodet varierer etter behovet til den enkelte. Nokre går på skule i nærmiljøet og deltar i fritidsaktivitetar, andre har tilrettelagde tilbod.

Direktoratet har no bedt regionane i Barne-, ungdoms- familieetaten kartleggje situasjonen for å sjå kva behov desse barna har og kva tilbod som blir etterspurde. Det er etaten som må godkjenne einetiltaka, som oftast blir drivne av private aktørar.

(©NPK)