Fem nye organisasjonar melder seg ut av Islamsk Råd

Ifølgje NRK er det desse organisasjonar som melder seg ut i kjølvatnet av at regjeringa kuttar statsstøtta til Islamsk Råd: Bediuzzeman Camli, Center Rahma, Peshava Tro og Kultursenter, Islamic Cultural Centre Norway og al-Khidmat.

Regjeringa opplyste måndag morgon at dei vil kutte statsstøtta til IRN. Avgjerda blei blant anna grunngitt med at dei ikkje lenger har tillit til organisasjonen.

I slutten av september blei det klart at fem andre organisasjonar melde seg ut fordi dei var uroa for retninga IRN hadde tatt. Til saman har dei rundt 20.000 medlemmer. Førre månad kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at dei vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

