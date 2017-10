Extra veks i konkurranseutsett daglegvaremarknad

Nettavisen får bekrefta frå Coop at Extra på same tid i 2016 hadde ei omsetning på nær 14 milliardar kroner. Det vil seie at veksten så langt i år er på 13 prosent i ein daglegvaremarknad der den organiske marknadsveksten fell med 0,4 prosent.

Extra-direktør Christian Hoel seier at kjeda planlegg å etablere fleire butikkar i tida som kjem.

Veksten kjem etter det nettavisa erfarer på kostnad av Rema 1000. Denne andre store konkurrenten er Kiwi, som har Norgesgruppen i ryggen.

Marknadsanalysebyrået Nielsen publiserer tal for daglegvarebransjen tysdag morgon. Kiwi vil ikkje kommentere utviklinga før tala frå analysebyrået ligg føre.

Kommunikasjonsrådgjevar Ann-Kristin Pettersen i Rema 1000 seier det er bra at Extra styrkjer seg.

– Det er fint at Coop styrkjer sin konkurranseevne slik at dei står betre rusta til å utfordre den desidert største aktøren i marknaden, Norgesgruppen. Det er avgjerande for å betre konkurransen og sikre kundane låge prisar, seier ho.

