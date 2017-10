Nye kampfly kan bli fleire millionar billigare

Eit omfattande spare- og effektiviseringsprogram er i ferd med presse ned prisen på F35. Alle nye fly vil truleg koste vesentleg mindre. Også gjennomsnittsprisen på norske fly fell, men det vil ikkje gjelde for alle flya, skriv aldrimer.no

Prislappen på dei nye flya til Luftforsvaret har stige jamt og trutt sidan 2008, og ikkje berre som følgje av valutakursa. Då vart det berekna at kjøpet av dei 48 F35-flya vil komme på rundt 400 millionar kroner. Seinare har prislappen stige til opp mot milliarden, men no kan prisen falle kraftig.

No meiner produsenten sjølv, Lockheed Martin, at det er realistisk å få kostnadane ned i rundt 640 millionar kroner per fly innan 2020.

Men sidan flya blir bestilte og leverte i seriar, vil prisreduksjonen ikkje gjelde for fly som allereie er bestilt.

– Alle produksjonsseriane av F35 vil ha forskjellige einingsprisar, så det blir etter vår meining mest riktig å berekne ein gjennomsnittspris for heile det norske kjøpet. Baserer vi oss på vekslingskursen i dag på 7,95 NOK/USD gir dette så langt ein gjennomsnittleg einingspris på dei norske flya på 731 millionar kroner, seier spesialrådgjevar Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Ho bekreftar likevel at kostnadskutta som blir omtalt, kan gi ein pris på 640 millionar norske kroner ved kontraktinngåing i 2020. Desse flya skal då leverast i 2022.

