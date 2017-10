Pensjonsslippen kjem truleg tilbake i postkassa

SV, som sende eit tilsvarande forslag til Stortinget i vår, har varsla at dei vil støtte Senterpartiets forslag, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Arbeidarpartiet har også sett av midlar i sitt alternativ for revidert budsjett til å få papirslippen tilbake. Aps Else-May Botten bekreftar overfor ANB at partiet framleis vil stå for intensjonen.

KrF tok opp kampen for utbetalingsslippen då samarbeidspartia forhandla om revidert budsjett. Finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad vil ikkje føregripe kvar partiet landa, men sa seinast i sommar at KrF vil ha pensjonsslippen tilbake på papir.

– Sidan forslaget skal opp i komiteen, må vi behandle det i stortingsgruppa før vi kjem tilbake med vårt standpunkt, seier Ropstad.

Mindretalsregjeringa med Høgre og Frp får ikkje fleirtal for at lønnsslippen til pensjonistane må hentast ut digitalt dersom både Sp, Ap, SV og KrF er imot.

