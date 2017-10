Statoils konsernsjef vil ha eit breitt energiselskap

Han teiknar opp omstillinga i ein kronikk i Aftenposten tysdag, men seier til avisa at Statoils klimasyn likevel ikkje vil få konsekvensar for leiteaktivitet og utvinning av olje og gass i Noreg. Bodskapen er heller at meir leiting og meir utvinning i Noreg er ein del av klimaløysinga.

– Vi må fortsette å leite. I klimaløysinga har Noreg eit veldig godt utgangspunkt. I sjølve utvinninga er våre utslepp halvparten av det globale gjennomsnittet. I eit klimaperspektiv er det absolutt meiningsfylt å maksimere oljeproduksjonen i Noreg, seier han.

Han håpar toppen i oljeforbruket i verda blir nådd på 2020-talet.

– I ei framtid der klimamålet blir nådd, vil oljeforbruket i vårt scenario framleis vere 65 prosent av forbruket i dag, seier Sætre.

Statoil planlegg å investere 100 milliardar kroner i fornybar energi til 2030. Til samanlikning anslår konsernet at deira samla investeringar i år vil vere i overkant av 90 milliardar kroner.

– Investeringane i fornybar energi kan utgjere 15–20 prosent av våre samla investeringar. Vi skal gjere to ting: Både vinne ut miljøvennleg olje og gass med låge utslepp og byggje meir fornybar energi, seier han.

