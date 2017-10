Atomenergibyrået anbefaler fleire tiltak for å betre sikkerheita ved atomreaktoren på Kjeller

Ekspertgruppa som har vore på Kjeller, understrekar at den tekniske sikkerheita ved reaktoren er god, og at det er ein sterk sikkerheitskultur ved Institutt for energiteknikk (IFE). Likevel er det behov for forbetringar på område knytt til trening og kvalifisering, sikkerheitsdokumentasjon, strålevern og driftsinstruksar, meiner gruppa som har sett på forholda på oppfordring frå IFE sjølv.

Blant anna anbefaler gruppa å ytterlegare utvikle og forsterke sikkerheitskulturen ved instituttet, at rolle- og ansvarsforhold blant dei som jobbar med drifta av reaktoren blir tydelegare, og at det blir utnemnt ein person med særskilt ansvar for å overvake stråling.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) anbefaler også at sikkerheits- og driftsdokument gjennomgåast og eventuelt oppdaterast, i tillegg til at den eksisterande stråleovervakinga blir forbetra.

IFE: – Vi er i gang

– I anbefalingane peiker dei hovudsakleg på behov for å forbetre rutinar og leiingssystem. Anbefalingane stemmer godt overeins med forbetringar vi sjølv har identifisert, og som vi er i gang med, seier administrerande direktør Nils Morten Huseby ved IFE.

Han hevdar den åtte personar store ekspertgruppa frå Det internasjonale atomenergibyrået har komme med færre anbefalingar enn kva som er vanleg ved slike gjennomgangar, og at gruppa ikkje har sett noko som tilseier at IFE ikkje kan få ny konsesjon for reaktoren på Kjeller.

– Alle anbefalingane frå IAEA må gjennomgåast med Statens strålevern for å sikre at dei er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som blir forvalta av Statens strålevern, skriv IFE i ein e-post til NTB.

Bellona: – Drepande kritikk

Bellona har i ei årrekke vore kritisk til atomreaktoren og avfallsproblema. Dagleg leiar Nils Bøhmer finn situasjonen langt meir alvorleg enn korleis Huseby framstiller den. Kritikken er drepande, spesielt i lys av at Statens strålevern har hatt skjerpa tilsyn med instituttet på grunn av dårleg sikkerheit, uttaler han i ein artikkel på Bellonas nettstad.

– Det er alarmerande at både Statens strålevern og IAEA har påpeikt ei rekke av desse punkta tidlegare. Og at lista med manglar er såpass omfattande. Det blir lista opp over 30 meir eller mindre alvorlege punkt som må blir retta opp i, seier Bøhmer til NRK.

Det er to atomreaktorar i Noreg. Den andre ligg i Halden.

