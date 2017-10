JURK fekk Jenteprisen 2017

Organisasjonen har gitt gratis rettshjelp til kvinner sidan 1974.

– Årets vinnar hjelper dei som har minst. Vinnaren har hjelpt 50.000 kvinner som har stått på bar bakke, kvinner som ikkje hadde fått hjelp på anna vis. Vinnaren har nådd ut til enormt mange og gjort ein fenomenal jobb for enkeltmenneske gjennom mange år, seier juryleiar Knut Storberget.

Organisasjonen blei starta av kvinnelege jusstudentar for å hjelpe andre jenter og kvinner i ein vanskeleg situasjon.

– Kampen for jenter sine rettar er framleis aktuell fordi jenter risikerer å bli valdtatt på fest med klassekameratar. Kampen for jenter sine rettar er framleis aktuell fordi jenter blir utsett for trakassering i kraft av å vere jente, fordi dei verken kan gå med bikini eller burkini, utan å få uønskte kommentarar, seier dagleg leiar Sara Eline Grønvold i JURK. Ho seier at å få Jenteprisen, er ei stor anerkjenning for arbeidet til organisasjonen og dei som legg ned frivilligheitstimar for dei.

– I Noreg har vi formell likestilling gjennom lova, men vår erfaring er at det ikkje er nokon garanti for den reelle likestillinga. Det er nesten blitt ein klisjé, men det hjelper ikkje å ha rett ifølgje lova når du ikkje kan hevde din rett, då er det ikkje verdt nokon ting, seier Grønvold.

Jenteprisen blir i år delt ut for sjette år på rad av Plan International Norge i samarbeid med magasinet Costume. 11. oktober er FNs internasjonale jentedag.

(©NPK)