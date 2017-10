Regjeringa vil opne for dobbelt statsborgarskap

Begge regjeringspartia har snudd i synet på dobbelt statsborgarskap det siste året. Kvelden før statsbudsjettet skal leggjast fram, varslar dei at det vil komme ei høyringssak om endring av statsborgarlova, melder NRK.

– Vi varslar no at det vil komme ei høyringssak der vi foreslår å gi moglegheita for dobbelt statsborgarskap, seier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Stortinget har bedt regjeringa greie ut spørsmålet om dobbelt statsborgarskap, men det blei utsett i fjor.

– Dette har vi venta på lenge! Vi er svært glade for at regjeringa vil endre ei utdatert og urettferdig lovgiving som har store konsekvensar for norske familiar over heile verda, seier generalsekretær Hanne K. Aaberg i Norwegians Worldwide.

Ho påpeiker at Noreg er det einaste landet i Norden og eit av få land i Europa, som ikkje tillèt dobbelt statsborgarskap.

