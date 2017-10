Streikande vann fram med krav om tariffavtale

Streiken er avblåst, opplyste Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) onsdag ettermiddag.

Det er semje mellom partane om å etablere ein tariffavtale – ein dryg månad etter at dei tilsette hadde fått blankt avslag frå arbeidsgivaren. Norse Production, som held til på Sotra utanfor Bergen, slaktar og arbeider med laks og aure for Sekkingstad AS.

– Dette har vore ein lang kamp, men vi er no glade for at ein avtale er på plass. Ein avtale som dannar fundamentet for god dialog mellom bedrifta og dei tillitsvalde, seier nestleiar Jarle Wilhelmsen i NNN.

Dei tilsette tar opp igjen arbeidet «så fort vi har fått formalitetane på plass», opplyser han.

– Eg reknar med at alle er på plass førstkommande måndag, men nokre startar allereie torsdag, seier Wilhelmsen.

