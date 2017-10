KrF og Venstre: – Eit greitt utgangspunkt for forhandlingar

– Forslaget til statsbudsjett frå regjeringa er godt tilpassa den økonomiske situasjonen med fallande arbeidsløyse, auka vekst og stigande optimisme. Det burde likevel bidratt sterkare til den omstillinga vi skal gjennom, med auka satsing på klima- og miljøtiltak, skule og utdanning, gründerar og nye bedrifter, seier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Han kallar budsjettet «eit greitt utgangspunkt for forhandlingar», og seier Venstre også kjem til å arbeide for like moglegheiter for alle gjennom fleire målretta fattigdomstiltak, spesielt retta mot barn.

Saman med KrF skal Venstre starte budsjettforhandlingar med regjeringspartia i byrjinga av november. Regjeringa er avhengig av støtte frå begge partia for å sikre budsjettet fleirtal i Stortinget.

– For dårleg på skule, familiar og bistand

– Mykje bra, men eit altfor passivt budsjett, er KrFs første reaksjon.

– Budsjettet er på 1.300-1.400 milliardar kroner. Det er logisk at det er ueinigheitspunkt, men alt i alt synest eg budsjettet er bra og det ligg godt til rette for forhandlingar, seier Ropstad, som er KrFs finanspolitiske talsperson.

Han meiner budsjettet er for dårleg for familiane, skulen og bistand, og viser til at regjeringa etter hans syn ikkje lykkast med å nå målet om 1 prosent til bistand.

KrF er også svært misnøgd med forslaget om å innføre ei ny eingongsavgift på dei tyngste elbilane, som dei meiner bryt med avtalen som er inngått på borgarleg side. Partiet kritiserer vidare forslaget om å fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigare skattlegging for ektepar der den eine parten har låg inntekt.

– Løftebrot

Frå den raudgrøne opposisjonen er reaksjonane på budsjettforslaget som venta meir kritisk.

Aps nestleiar Trond Giske meiner satsinga til regjeringa knapt er merkbar.

– Der er det knapt spor etter ei arbeidspolitisk satsing, seier han.

Arbeidarpartiet er likevel fornøgd med ein nedgang i oljepengebruken i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Senterpartiet kallar budsjettforslaget eit løftebrot fordi regjeringa ikkje har fjerna eigedomsskatten, bompengar eller redusert drivstoffavgiftene, slik Frp har lova i dei to siste valkampane.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner statsbudsjettet inneber ein politikk for dei få, utan å ta omsyn til heile landet.

– Minner om «Snømannen»-filmen

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski meiner budsjettforslaget er eit budsjett landet ikkje treng no.

– Dei alvorlege konsekvensane av klimaendringane treffer oss samtidig som ulikskapen veks mellom land og folk og den største flyktningkatastrofen sidan andre verdskrigen skakar oss. I fleire land veks frustrasjonen og dei ekstreme kreftene, seier Kaski.

Ho meiner regjeringa ikkje evnar å lære av desse erfaringane og aukar forskjellane i Noreg.

Raudts Bjørnar Moxnes meiner Siv Jensen ikkje brukar moglegheitene oljepengane gir på ein god måte:

– Dei blir ikkje brukt til å gi feriepengar til arbeidslause eller å sikre at familiar med alvorleg sjuke barn får pleiepengane dei treng. Dei kuttar heller skattane med tre milliardar kroner, seier Moxnes.

– Budsjettet minner litt om «Snømannen»-filmen. Store forventningar, men eit resultat som knapt fortener terningkast to, seier Moxnes.

Une Aina Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) meiner budsjettet er for vagt på klimatiltak og at oljepengebruken er altfor høg. Ho er også svært kritisk til auka moms på kollektivtransport.

