Kraftige reaksjonar på kutt i pressestøtta

– Det er eit paradoks at mens pressestøtta blir kutta med 25,7 millionar kroner, så blir NRK-lisensen auka. Det er vanskeleg å sjå at dette fremjar norsk mediemangfald, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

NRK-lisensen blir foreslått auka til 2.922,70 kroner i året neste år. Dette er i tråd med ønsket frå kringkastingssjefen.

Innovasjon

Regjeringa vil kutte pressestøtta med 25,7 millionar. Samtidig skal det setjast av 7 millionar kroner til ei ny innovasjonsretta tilskotsordning i 2018. Det inneber eit nettokutt i den direkte pressestøtta på 18,7 millionar kroner, går det fram av budsjettforslaget for 2018.

Den nye ordninga skal særleg rettast mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.

– Det er positivt med ei innovasjonsordning, men dette burde vore friske middel. Når kulturministeren endeleg foreslår eit tiltak, er det skuffande at det handlar om å flytte på pengar som allereie er tildelt media. Det er vanskeleg å forstå kvifor kulturministeren gjer dette når Mediemangfaldsutvalet var svært tydeleg på at situasjonen krev auka innsats, seier Øgrey.

– Dramatiske kutt

Også generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen reagerer sterkt på kutta:

– Eit netto kutt på nesten 19 millionar i mediestøtta er dramatisk, og heilt feil retning i mediepolitikken. Sjølv om det blir lagt inn ein pott på 7 millionar kroner til innovasjon, går likevel den samla støtta ned. Vi er skuffa over at regjeringa, år etter år, fremmar desse forslaga, i ei tid der media meir enn alt treng hjelp for å komme gjennom ein kolossal transformasjon, seier Jensen til fagbladet Journalisten.

Administrerande direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen hadde store forventningar til at det vart nullmoms også for digitale produkt, men det har ikkje regjeringa lagt opp til no.

– Det var kanskje ikkje den største overraskinga, for vi har ikkje fått altfor mange signal på at dei ville komme med ei endring. Men det var opplagt at dei hadde moglegheita, men greip den heller ikkje no og det er vi skuffa over, seier administrerande direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen til Medier24.

– Viktig å bidra til nyskapning

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) seier at rapporten til Mediemangfaldsutvalet viser at media er i ein krevjande overgangsfase.

– Det viktigaste vi kan gjere for mediebransjen i denne situasjonen er å stimulere og bidra til nyskaping og innovasjon slik at media kan finne berekraftige forretningsmodellar for framtida, seier Helleland i ei pressemelding.

Om at den nye ordninga særleg skal rettast mot lokalaviser seier statsråden:

– Lokalavisene fyller ein viktig funksjon for lokaldemokratiet. Samtidig er det krevjande for små aviser med avgrensa ressursar å klare overgangen til ei digital medieverkelegheit.

