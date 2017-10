Regjeringa kuttar all støtte til frivillig dyrevern

I forslaget til statsbudsjett kjem det fram at regjeringa ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjonar innan landbruks- og matområdet. Drifta av frivillige organisasjonar meiner regjeringa bør skje sjølvstendig og ikkje vere avhengig av støtte frå staten.

Samtidig ønsker regjeringa å tildele 2 millionar kroner til pelsnæringa, spesifikt til eit dyrevelferdsprogram for mink.

– Det er ei skandaløs prioritering. Landbruksministeren prøver å kneble pelsdebatten samtidig som han gir 2 millionar kroner til pelsnæringa for at dei skal pusse fasaden, seier leiar i NOAH- for dyrs rettar Siri Martinsen.

NOAH har fått støtte i to år etter at initiativ frå MDG og Venstre gav gjennomslag. No er dei blant organisasjonane som kan miste statsstøtta.

