Framleis ein person sakna i Seljordsvatnet

Dei seks var ute i ein open båt som kantra ved Lilløy i vatnet i Telemark i 14-tida torsdag. Tre av dei klarte å ta seg til land på eiga hand, mens dei tre andre vart meldt sakna.

Den første av dei tre vart funnen ein times tid seinare. Noko under to timar etter vart ytterlegare ein mann funnen. Begge vart flogne til Rikshospitalet i Oslo. Tidleg torsdag kveld opplyste sjukehuset at dei to, ein 20 og ein 19 år gammal mann, var erklært døde.

Ifølgje redningsleiar Jan Lillebø ved Hovudredningssentralen Sør-Norge hadde ingen av dei seks redningsvest på seg.

Helikoptersøk

Leitinga etter den tredje sakna heldt fram natt til fredag. Politiet hadde innsatsleiar på plass og noko bakkemannskap, men mørke og vanskeleg leiteområde avgrensa søket. Det blir også søkt med ein miniubåt.

– Vi har nokre båtar frå Røde Kors ute på vatnet. Fredag morgon er planen å sette inn meir bakkeressursar, blant anna frå Sivilforsvaret, mannskap frå Røde Kors og eventuelt eit varmesøkjande helikopter. Det vil vi ta ei vurdering på når det lysnar, seier operasjonsleiar Jørn Gustav Larsen i Søraust politidistrikt til NTB.

Larsen legg til at politiet framleis er i redningsfasen i og med at dei søkjer på land.

– Vi held fullt trykk på dette no. Så får vi sjå kor lenge vi held på, seier han.

– Elevar frå vaksenopplæringa

Ifølgje Aftenposten er dei involverte fem elevar og ein lærar frå Nome og Bø vaksenopplæring. Elevane er busette i Bø kommune – nabokommunen til Seljord der ulykka skjedde.

– Heile kommuneapparatet er mobilisert. Vi handterer dette slik det skal handterast, seier ordførar Olav Kasland i Bø til NTB.

Nome og Bø vaksenopplæring har 180 elevar og gir blant anna norskopplæring for nykomne flyktningar. Skulen er i desse dagar stengt for haustferie.

NRK opplyste torsdag kveld at politiet arbeider med å kontakte dei pårørande. Rektor ved skulen Marianne Dahlsen tar nyheitene tungt.

– Ulykka er ei tragisk hending. Det var ein tur i privat regi. Det ser ut til at ein av våre lærarar og ein eller fleire av våre elevar er involverte. Elevane vil bli varetatt fredag og i tida framover, seier ho.