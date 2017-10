HV-sjefen tilfreds med Søreides konklusjonar

– For Heimevernets del avvik ikkje konklusjonane i landmaktutgreiinga i veldig stor grad frå det som vart vedtatt i langtidsplanen i fjor haust. Det er eg tilfreds med, seier Heimevernets sjef Tor Rune Raabye til NTB.

– Eg er svært glad for at vi får til ei differensiering av forsvarsevna vår i Finnmark og blir tilført nye kapasitetar. Eg er også glad for at vi beheld strukturen med elleve HV-distrikt, og at det framleis vil vere ein sjølvstendig sjef for Heimevernet, seier Raabye, som fredag var til stades då forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) la fram landmaktutgreiinga.

Han ser ingen grunn til at ei utvida og endra førstegongsteneste vil ha negative følgjer for HV-strukturen på 38.000 soldatar.

