Juryordninga er historie frå nyttår – men for nokre skal juryen framleis avgjera

Fredag blei det endeleg vedteke i statsråd at juryordninga skal opphevast frå og med 1. januar. Det betyr at domfelte som frå då av ankar til lagmannsretten, skal få sakene sine behandla av ein meddomsrett, der eit dommarpanel sett saman av to fagdommarar og fem vanlege folk avgjer skuldspørsmål og straffeutmåling.

Unntaket er dei som har anka dommane sine før nyttår. Her er det gammal ordning som skal gjelda, ifølgje overgangsreglane som er vedtekne.

– Lekdommarelementet vil framleis stå sterkt, men det blir teke vare på på ein betre måte. Vi får eit meir effektivt system som tek vare på ressursane til domstolen, og avgjeringa av skuldspørsmålet vil få ei grundig grunngjeving i alle saker, seier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I juni i fjor blei det vedteke å endra straffeprosesslova slik at juryordninga blir oppheva. Lovendringa fører til at dei alvorlegaste straffesakene i lagmannsretten skal avgjerast av ein meddomsrett med to fagdommarar og fem meddommarar, og ikkje av ein jury slik som i dag.

Allereie i 2007 tok riksadvokat Tor-Aksel Busch til orde for å fjerna ordninga. I mai 2015 slo både riksadvokaten og Domstoladministrasjonen fast at rettstryggleiken blir styrkt dersom juryordninga blir skrota.

– Juryen har vore ei bra ordning, men alt til si tid. I dag er det heilt andre krav til grunngjevingar og eit transparent system. Det vil vi få med såkalla meddomsrett, sa Busch til Aftenposten den gongen.

(©NPK)