KrF-ordførarar usikre på om dei vil via likekjønna

Frå nyttår er det ikkje lenger domstolane, men kommunane som har ansvaret for borgarlege vigslar. Fædrelandsvennen har snakka med KrF-ordførarar på Sørlandet, og nokre av dei er i tvil om korleis dei vil handtera likekjønna vigslar.

– Eg har mitt personlege syn på kva eit ekteskap er, og difor kan det bli ganske problematisk for meg å utføra vigsel av likekjønna. Vi skal no drøfta korleis vi praktisk skal gjera dette i Froland. Vi må drøfta dette før eg kan konkludera endeleg, seier Froland-ordførar Ove Gundersen.

Ordførar Bjørn A. Ropstad i Evje og Hornes seier at han ikkje har bestemt seg for om han ønskjer å delegera likekjønna vigslar til varaordførar eller andre i kommunen.

Fleire av KrF-ordførarane på Sørlandet svarar at dei vil gjennomføra dei oppgåvene som følgjer med ordførarvervet, også likekjønna vigslar.

Ordføraren i Grimstad, Kjetil Glimsdal, er ordinert prest. Han seier at som prest vil han ikkje via likekjønna, men at han kjem til å gjera det som ordførar.

– Vi må skilja mellom ei kyrkjeleg handling og ei borgarleg handling. Noko anna er om folk ønskjer meg til å via borgarleg, sidan eg er prest, seier han.

KrFs nestleiar Kjell Ingolf Ropstad seier til avisa at det bør vera opp til kvar ordførar å finna praktiske løysingar for dette.

