Mattilsynet stadfestar to nye tilfelle av skrantesjuke

Med dette er det påvist skrantesjuke hos i alt sju villrein i Nordfjella – fire i år og tre i fjor. I 2016 blei det også funne to tilfelle av skrantesjuke på elg i Selbu i Sør-Trøndelag. Tilfellet i Lierne i Nord-Trøndelag blir dermed det tredje av skrantesjuke på elg.

Funnet i Nord-Trøndelag gjer at Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforsking (NINA) no vurderer korleis dei kan auka innsamlinga av prøvar frå viltlevande hjortedyr frå området ytterlegare.

I tillegg til testing av ville hjortedyr vil dei ta prøvar av oppdrettshjort og all tamrein over 1 år som blir sendt til slakt.

– Vi ber jegerar og andre som ser hjortedyr som viser teikn til sjukdom, om å varsla Mattilsynet. Dyr som er smitta av skrantesjuke, kan vera magre, og dei kan vera mindre sky for menneske enn vanleg, seier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

