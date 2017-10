Slutt på dyre kundeservicenummer

I dag brukar mange verksemder tresifra og femsifra nummer til sin kundeservice. Ein telefon til slike nummer kan koste forbrukarar langt over normal minuttpris.

Både marknadsføringslova og EU-domstolen forbyr næringsdrivande å vise kundar til dyre spesialnummer. Taksten skal vere den same som når ein ringjer eit vanleg mobil- eller fasttelefonnummer.

No varslar Barne- og likestillingsdepartementet at næringsdrivande har fått frist til 15. oktober med å rette seg etter lovverket. Dette gjer dei enten ved å avvikle spesialnummera eller å tilby eit alternativt og synleg kundenummer til normal pris.

– Eg forventar at alle bedrifter no sluttar med å berre tilby dyre spesialnummer for å ringe deira kundeservice. Forbrukarombodet vil gjennomføre ein tilsynsaksjon for å kontrollere at næringsdrivande følgjer påbodet. Dei som ikkje gjer det, risikerer bot, seier forbrukarminister Solveig Horne (Frp) i ei pressemelding.

Forbrukarministeren oppfordrar også folk til å tipse Forbrukarombodet dersom bedrifter ikkje følgjer lova.

