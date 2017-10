Ærespris til Ingulstad

Dei to prisvinnarane blir prisa for å bruka språket framifrå, grunngjev juryen.

Om Ingvild Burkey heiter det at ho er «en kunnskapsrik, hyperobservant og språklig suveren forfatter med en frapperande originalitet i tanke og uttrykksmåte». Juryformann Per Qvale seier vidare via pressemeldinga at Burkey er i ein eigen divisjon og ein sjølvskriven vinnar av prisen.

I heile 60 år har Riksmålsforbundet delt ut pris, og i år vankar det ein ærespris. Forfattaren Frid Ingulstad, som kanskje er særleg kjend for romanserien «Sønnavind», får denne.

Til saman har Ingulstad ein produksjon på 216 bøker bak seg. Desse har selt over 10 millionar eksemplar.

– Frid Ingulstad skriv knakande godt og har gjort ein stor innsats for god språkbruk, meiner juryen.

Vinnarane får prisane sine under Litteraturuka i Vestfold i november.

