Aftenposten: Utanriksråd Strømmen blir ny London-ambassadør

Åremåla er ute for heile 32 ambassadørar, og søknadsfristen er gått ut. Ifølgje Aftenposten er minst éin av utnemningane allereie avgjort: Toppbyråkrat Wegger Christian Strømmen (58) blir ny ambassadør til Storbritannia.

Avisa skriv at tidspunktet for når han tek til i stillinga kjem an på når den nye utanriksministeren, som truleg blir utnemnd denne veka, finn ein ny utanriksråd, den øvste embetsstillinga til Utanriksdepartementet.

Ifylgje fleire media er det venta at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) kjem til å ta over som utanriksminister etter Børge Brende (H). Statssekretæren hennar Øystein Bø er blant kandidatane til ny norsk NATO-ambassadør. Bø har tidlegare vore nestleiar ved den norske NATO-delegasjonen.

Ekspedisjonssjefane Per Egil Selvaag og Rune Resaland i tillegg til ambassadørane Victor Rønneberg og Mari Skåre er andre søkjarar til NATO-stillinga, fortel Aftenposten.

Avisa skriv vidare at London-ambassadør Mona Juul har søkt seg til Washington, på same måten som ekspedisjonssjef Selvaag, NATO-ambassadør Knut Hauge og Paris-ambassadør Rolf Einar Fife. USA-ambassadør Kåre Aas og EU-ambassadør Oda Sletnes er blant søkjarane til ambassadørposten i Paris.

