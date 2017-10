Arkitektfirma vil ha omkamp om nytt regjeringskvartal

Nye opplysningar om rådgjevarhabilitet, konkurransefordelar som ikkje er utlikna og habiliteten til juryen gjer at Team G8+ ikkje ser nokon annan utveg enn å klaga på tildelinga, heiter det i ei pressemelding frå arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.

Partner Lars Haukeland i LPO arkitekter og talsperson for Team G8+ hevdar konkurransen ikkje har gått føre seg etter boka.

– Verken vi, bransjen eller Statsbygg kan leva med uorden. Det er som å delta i eit maraton og etterpå oppdaga at vinnaren starta ein halvtime før oss andre, seier han.

– Konkurransefordel

Team G8+ meiner vinnarteamet Team URBIS hadde ein konkurransefordel, fordi selskap i teamet mellom anna har utvikla reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet for Statsbygg.

Denne fordelen skulle Statsbygg utlikna i konkurransen, og tilboda blei leverte inn anonymt. Men ifølgje Team G8+ var konkurransefordelen mykje større og meir omfattande enn tidlegare opplyst. I tillegg blir det påstått at to av jurymedlemmene var inhabile.

– Det viser seg at to av medlemmene i juryen – inkludert juryleiaren – har samarbeidd tett med vinnarlaget før konkurransen, seier Haukeland.

Til etterretning

Advokat Inger Roll-Matthiesen frå Schjødt hjelper TeamG8+. Ho seier til NRK at klagen kan føra til at heile regjeringskvartalet må utsetjast. Selskapa krev ifølgje kanalen ein ny konkurranse eller diskvalifisering av vinnaren.

– Vi tek klagen til etterretning, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Ho kan ikkje seia om klageprosessen vil føra til at prosessen blir forseinka, men legg til at klagebehandlinga i seg sjølv neppe vil få følgjer for framdriften i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.

Til sjølve innhaldet har ho førebels ingen kommentarar.

– Vi skal setja oss inn i klagen og behandla han grundig før vi kan koma med nokre synspunkt om innhaldet, seier ho.

(©NPK)