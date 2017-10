Bussjåføren døydde, fem lettare skadde i frontkollisjon i Voss

Den dramatiske frontkollisjonen skjedde like før klokka 15. Bussen frå Nettbuss var på veg frå Sogndal til Bergen då ulykka skjedde mellom Holemarktunnelen og Nakkagjeltunnelen på E16, like ved Evanger i Voss kommune. Lastebilen høyrde til transportselskapet Asko.

– Det var sjåføren av bussen som omkom i ulykka. Politiet har varsla nærmaste pårørande og vil følgja opp familien i samarbeid med heimkommunen deira, opplyste Vest politidistrikt måndag kveld.

I Nettbuss er dei forferda over at ein av sjåførane deira har mista livet.

– Dette er djupt tragisk. Tankane våre går no til alle involverte og deira pårørande, seier administrerande direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel AS.

Ukjend årsak

I tillegg til den omkomne sjåføren blei fem personar lettare skadde mens tolv personar slapp frå ulykka utan fysiske skadar. Skadde personar blei sende til Voss sjukehus, mens Bergen legevakt tok imot både skadde og uskadde passasjerar.

Voss sjukehus opplyser at fire av pasientane som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, i tillegg til ein gut på 17.

Lastebilsjåføren er ikkje alvorleg skadd, opplyser administrerande direktør Edvin Reidar Nilsson i Asko til Bergens Tidende.

Både passasjerar og andre vitne blei avhøyrde på ulykkesstaden, og avhøyra heldt fram både i Bergen og på Voss utover måndagskvelden i eit forsøk på å finna årsaka til kollisjonen. Samtidig gjorde både krimteknikarane til politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen rutinemessige undersøkingar på staden.

– Politiet har starta etterforsking, men veit førebels ikkje årsaka til ulykka. Det er Voss lensmannsdistrikt med bistand frå Bergen sentrum politistasjon som står for den vidare etterforskinga, opplyser politiet.

Gråt og rop

Ein bilist som kom til ulykkesstaden like etter ulykka, fortel til Sogn Avis at han gjekk fram til bussen og forstod det var alvorleg då han høyrde gråt og fortvilte rop.

– Eg hadde 10–15 bilar framfor meg, også lastebilar. Eg gjekk eit stykke fram og såg at passasjerane var i ferd med å bli tekne ut av ein buss, seier mannen.

Den tidlegare journalisten og fotografen Sjur Herre i Avisa Hordaland var også på staden kort tid etter ulykka.

– Eg møtte ein blodig mann som kom gåande frå bussen. Han såg ut til å vera i sjokk, men fortalde at det ikkje var hans blod, men at det kom frå ein medpassasjer. Han streka under at han hadde brukt bilbelte, fortel Herre til VG.

– Slik eg forstår det, skal bussen ha køyrt inn i tunnelmunningen. Mange skal ha klatra ut vindauga i bussen, legg han til.

Omkøyring

Ekspressbussen reiste frå Sogndal klokka 11.30 og hadde køyrt i vel tre timar då ulykka skjedde.

Vegen blei straks stengd på ulykkesstaden, og trafikken blei omdirigert via riksveg 7 over Kvam/Hardanger.

Ein tilsett frå ei av avdelingane til Nettbuss i Bergen reiste opp til ulykkesstaden for å ta hand om bagasjen til passasjerane etter ulykka. Busselskapet oppretta ein lokal krisekontaktstad i Vaksdal kommune, og dessutan eit krisetelefonnummer for pårørande – 815 02 800. ved hovudkontoret til selskapet blei det etablert krisestab.

