KrF vil kjempa mot dagpengekutt

– Dette kuttet vil berre føra til at menneske som allereie er i ein vanskeleg situasjon, vil få det endå vanskelegare, seier Ropstad til NRK.

– Vi vil ikkje gå inn i forhandlingane med ultimatum, men dette blir ei veldig viktig sak for KrF, held han fram.

I statsbudsjettet føreslår regjeringa å stramma inn reglane for dagpengar ved at det heretter ikkje skal vera mogleg å samla opp inntening over tre år for å koma over inntektsgrensa som kvalifiserer til dagpengar.

LO er blant dei som har reagert på forslaget.

– Det er ei misforstått oppfatning blant høgrepartia om at berre ein gjer det vanskeleg nok å kvalifisera til dagpengar, så vil folk halda seg i arbeid. Arbeidsløyse er ikkje noko du vel, men noko som oppstår i ein sårbar situasjon, sa LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen til NTB etter møtet om statsbudsjettet fredag mellom regjeringa og partane i arbeidslivet.

