Kraftig fall i radiolytting det siste året

I veke 39, den første heile veka etter at NRK slo av FM-sendarane sine i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, har NRK totalt ein oppslutnad på 40,3 prosent for heile Noreg, skriv Medier24.

På same tid i 2016 var oppslutnaden på 49,0 prosent. Det er ein tilbakegang på 8,7 prosentpoeng, noko som svarar til eit fall i oppslutnaden på heile 18 prosent, altså omtrent kvar femte lyttar.

Ifølgje tala frå Kantar TNS har NRK P3 blitt nesten halvert med ein oppslutnad som har gått ned frå 11,6 prosent i veke 39 i fjor til berre 6,3 prosent same veka i år. NRK P1 har mist flest lyttarar med ein nedgang frå 33,2 prosent i fjor til 26,6 prosent i same periode i år, mens P2 går ned frå 61, prosent til 5,3 prosent.

Tala uroar likevel ikkje radiosjef Jon Branæs i NRK.

– Vi har sjølvsagt vore førebudde på at lyttinga går ned, spesielt no, men også generelt i heile 2017. Noko anna er ikkje å venta i eit stort teknologiskifte når folk skal ha nye radioar, seier han. Han peikar også på at NRK i denne perioden slo av FM-sendarane i eit område der rundt ein tredel av befolkninga bur, og trur at lyttinga vil gå opp att.

Dei kommersielle radiostasjonane taper også lyttarar, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent. Hovudkanalen til P4 har gått frå 20,9 prosent oppslutnad i veke 39, i fjor til 16,2 prosent same veke i år. I den same perioden har Radio Norge gått frå 12,3 til 8,9 prosent.

Total sett har radiolyttinga gått ned frå 68,2 prosent til 61,7 prosent.

