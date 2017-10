NVE vil tilføra meir vatn til Veslemannen

– NVE har folk på Mannen for å sjå om det er mogleg å få etablert vasstilførsel etter frosten sist veke. Raudt farenivå blir halde oppe, opplyste Noregs vassdrags- og energidirektorat måndag ettermiddag.

Det er ikkje klart om og eventuelt når ein vil setja i gang med ytterlegare tilførsel av vatn for å prøva å provosera fram eit ras. Sjefgeolog Lars Harald Blikra seier likevel til NRK at vatninga av fjellet startar så snart det lèt seg gjera, og at dette kan skje allereie måndag kveld.

– Målet vårt er å få heile Veslemannen ned, sa Blikra på ein pressekonferanse måndag ettermiddag. Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rasa nedover fjellsida.

– Fjellet er uroleg

Måndag ettermiddag viste dei siste målingane at rørslene i dei øvre delane Veslemannen hadde variert mykje, men at det mest aktive partiet bevegar seg med ein fart som svarar til om lag 30 centimeter i døgnet. Rørslene i den nedre delen auka måndag formiddag til ei jamn rørsle som svarar til ein fart på om lag 2 centimeter i døgnet.

NVE heva søndag endå ein gang farenivået til raudt etter at rørslene hadde auka til rekordhøge 36 centimeter per døgn i den mest aktive delen av fjellpartiet.

Natt til måndag gjekk det om lag elleve steinsprang, og det blei observert ytterlegare steinsprang på formiddagen og seinare måndag ettermiddag.

– Vi har kontroll over situasjonen, så det er ikkje dramatisk. Men fjellet er uroleg, seier Blikra.

Evakuert

5. oktober blei farenivået på Mannen heva til raudt, og bebuarane i fire husstandar blei evakuerte. NVE prøvde då å provosera fram eit ras ved å pumpa vatn ned i fjellsprekken, men utan å lykkast. Bebuarane fekk returnera 8. oktober.

Søndag måtte bebuarane endå ein gang evakuera, for femte gong på to år. Ordføraren i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, seier dei evakuerte bebuarane etter tilhøva har det bra.

Det var meldt regn og sludd utover måndagskvelden og natt til tysdag, men tysdag formiddag og tidleg ettermiddag ligg det an til ein plussgrad eller to og endå meir regn.

For halvanna veke sidan tilførte NVE 75.000 liter vatn på berre vel seks timar. Sjølv om rørslene auka mykje, blei fjellpartiet ståande. Denne gongen håpar NVE at dei har lykka med seg.

(©NPK)