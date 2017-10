Påstand om éin dags fengsel for Gjermund Cappelen

Cappelen måtte måndag igjen møte i Asker og Bærum tingrett, som skal avseie dom i den såkalla oppbevaringssaka, for oppbevaring og sal av i alt 1,4 tonn hasj.

Der slo aktor Lars Erik Alfheim at det ikkje er grunnlag for å gi Cappelen meir straff den han allereie er dømt til i Oslo tingrett. I september vart Cappelen og den medtiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen dømt til høvesvis 15 og 21 års fengsel for korrupsjon og samanhengande, profesjonell og velorganisert innføring av i alt 16,7 tonn hasj, ein størrelse som saknar sidestykke i norsk rettspraksis.

– Det er ikkje nokon tvil at det ikkje er plass til ytterlegare straff for Cappelen. Han er allereie domfelt for det same faktiske stoffet, sa Alfheim i retten.

Dermed la han ned påstand om éin dags fengsel for Cappelen.

Han poengterte at ifølgje norsk rettspraksis blir det gitt fellesstraff for fleire lovbrot.

Cappelen har erkjent straffskuld i oppbevaringssaka, og fem medlemmer av hasjnettverket hans vart dømt til straffer på mellom 5 og 16 år. Fleire av dei anka straffutmålinga til lagmannsretten, som reduserte straffene med mellom 1 og 2,5 år.

Den nye dommen mot Cappelen kjem truleg denne veka.

(©NPK)