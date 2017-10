Rinkeby-reisa kosta 43.000 kroner

ABC Nyheter har fått innsyn i reiserekningane i samband med den kontroversielle turen 29. august i den innvandrartette bydelen Rinkeby i Stockholm. Listhaug fekk skarp kritikk av svenske styresmakter for å svartmåla situasjonen. Her heime blei innvandrings- og integreringsministeren skulda for å driva valkamp for Frp.

Totalt kosta turen 40.349 norske kroner, ifølgje oversikta frå Justis- og beredskapsdepartementet. Då er ikkje bilane og livvaktene til regjeringa inkludert i rekneskapen, ifølgje ABC Nyheter. Heile opplegget i Sverige varte i rundt åtte timar.

Sidan Listhaug er statsråd er det staten som betalte turen, og ikkje Framstegspartiet sjølv. Sjølv har ho forsvart reisa på denne måten:

– Ei slik reise for meg som statsråd og embetsverket til departementet til eit naboland for å læra, er relevant sjølv om reisa tidsmessig skjer i tida før eit val.

Medlemmene av regjeringa kan fakturera dei politiske reisene sine over statsbudsjettet. Det betyr at også oppdrag under valkampen til partia blir belasta fellesskapet – og uavhengig av valkampbudsjetta til partia.

(©NPK)