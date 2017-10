Sju nye næringsmiljø tatt opp i klyngeprogrammet

Dei nye miljøa får status som Arena eller «Norwegian Centres of Expertise», heiter det i ei pressemelding frå Forskingsrådet, Siva og Innovasjon Noreg som står bak klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Ei næringsklynge er ei samling av internasjonalt konkurransedyktige næringar i eit land, og har som mål å bidra til å auke konkurranseevna til verksemder som er del av klynga.

– Norsk næringsliv er i verdsklasse på mange område, men det er hard konkurranse. Vi må vere eit steg framfor konkurrentane våre. Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mogleg for norske bedrifter å vere i front internasjonalt, seier næringsminister Monica Mæland (H).

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo–The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland, Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.

Førstnemnde er det første prosjektet i næringsklyngene innanfor det nye forretningsområdet FinTech – finansteknologi.

To miljø avanserer til status som «Norwegian Centre of Expertise», iKuben–Rapid Transformation i Molde og NCE Energy Technology–tidlegare Arena Subsea Valley, mens Norwegian Fashion Hub og Norwegian Smart Care Cluster får forlengt status som Arena-prosjekt for to nye år.

I gjennomsnitt får dei nye NCE-klyngene fem millionar kroner i året i støtte, mens Arena-prosjekta får rundt 2,2 millionar kroner. Totalramma i år er på 190 millionar kroner.

