Sp fryktar for pasientbehandlinga når det blir slutt på A-post

– Vi er bekymra for at dette vil gå ut over pasientbehandlinga. Det er uforståeleg at det ikkje har komme på plass nye løysingar når vi nå nærmar oss nyttår, seier Kjersti Toppe i Senterpartiet til NRK.

Frå nyttår av vil det ikkje bli skilt mellom A- og B-post, noko som gjer at posten vil bruke to dagar på å nå fram til mottakaren.

Toppe fryktar at dette kan gå ut over pasientar i usentrale strøk.

– Vi fryktar at det blir vanskelegare å sende prøver frå dei usentrale områda og at det blir ein forskjell i pasienttilbodet, seier ho.

Prosjektleiar i sjukehusinnkjøp Vanjeet Chatwal seier dei jobbar med å finne nye løysingar til transport av pasientprøvar.

– No går det føre seg ein innkjøpsprosess. Vi har gjennomført ei prekvalifisering, og så vil vi no gjennomføre forhandlingar med dei kvalifiserte tilbydarane i byrjinga av november, seier han og garanterer at pasientprøvane vil komme fram i rett tid etter nyttår.

(©NPK)