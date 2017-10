22. juli-minnesmerke skal setjast opp utanfor Domkyrkja i Oslo

I eit og eit halvt år har smed Tobbe Malm og kollegaen hans Tone Mørk Karlsrud prøvd å få eit svar frå Oslo kommune om kor dei kan plassera eit minnesmerke dei skal setja saman av over 1.000 jernroser dei har fått tilsendt av folk frå heile verda.

Tysdag blei Oslo kommune, Kyrkja og Malm samde om at minnesmerket høyrer heime på plenen utanfor Domkyrkja, ifølgje Aftenposten.

Det skjer etter at domprost i Oslo, Anne May Grasaas, i sommar føreslo at minnesmerket kunne plasserast her.

Sverre Bøsei, som mista dottera si Monika Bøsei på Utøya, seier det er fantastisk at minnesmerket no har fått ein plass.

– Svært mange saknar ein stad å gå til, ein minnestad. På grunn av mange uheldige omstende har vi ikkje noko i Oslo-området. Det er på høg tid at vi får det. Eg er svært glad for initiativet domprosten tok i sommar og som grunneigaren, Oslo kommune, har følgt så godt opp, seier han.

Framleis er det tema som det står att å bli samde om, til dømes korleis minnesmerket skal sjå ut.

– Men med den starten prosessen har fått i møtet tysdag, er eg sikker på at vi skal bli einige. Kanskje kan rosemonumentet vera på plass utanfor Domkyrkja om eitt år, seier Malm.

