Erna ønskjer seg Venstre i julegåve

Regjeringa og dei tidlegare støttepartia deira er i full gang med sonderingar rundt ei felles regjeringsplattform, opplyser Solberg til NTB.

Også Venstre-leiar Trine Skei Grande opplyser at samtalane om budsjettet for neste år og den moglege regjeringsutvidinga går føre seg samtidig.

– Vi held på litt parallelt, ja, seier Grande til NTB.

På spørsmål om samtalane om regjeringsdeltaking blir avklart før budsjettforhandlingane er over, svarar ho som følgjer:

– Nei, det ville eg ikkje ha satsa på.

Møtest søndag

Også Dagens Næringsliv får stadfesta at samtalane er i gang mellom regjeringspartia og Venstre. Avisa kan fortelja at leiarane og nestleiarane til dei tre partia møttest kort på Stortinget tysdag i førre veke og at det var eit nytt møte i statsministerbustaden søndag ettermiddag.

– Det er ein dialog mellom Høgre, Frp og Venstre, men det er ingen forhandlingar no, seier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til avisa.

I motsetnad til statsministeren vil han ikkje kalla samtalane for sonderingar.

– Det er ein dialog om prosessen vidare. Vi har god tid og låge skuldrer, seier han.

Dagen før samtalane søndag var dei tre partileiarane Solberg, Grande og Jensen saman på DDE-konsert i Oslo Spektrum, der dei mellom anna fekk møte bandet backstage.

Julegåve

Aftenposten skriv også om samtalane mellom dei tre partia. Ifølgje avisa skal dei tre etter planen ha avklart om dei trur på ei felles regjering innan utgangen av november.

– No held vi på med sonderingane. Dei vil gå ut på at vi går gjennom saker og område for å sjå om vi kan finna eit grunnlag for å forhandla om ei regjeringsplattform, seier Solberg til NTB.

Statsministeren slår fast at partia har god tid. Tidlegare har ho gjort det klart at ei ny regjeringsplattform først vil bli presentert når utfallet av forhandlingane med Venstre er klart. I mellomtida går arbeidet med statsbudsjettet føre seg for fullt på Stortinget.

– Vi kan difor ikkje setja ein tidsfrist. Det er litt avhengig av kor lett andre forhandlingar går, seier Solberg.

– Er det realistisk å bli ferdig før jul?

– Vi blir ferdig når vi blir ferdig. Men jul er eit fint tidspunkt å slutta på, seier Solberg.

– Men det kan også 31. januar vera, legg ho til.

