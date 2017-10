Høgre vurderer å vraka Foss som riksrevisor

Sentrale kjelder i Høgre og Frp seier til Dagens Næringsliv at det kan liggja an til at Foss blir bytt ut som riksrevisor, etter at han får kraftig kritikk for å rakka ned på både eigne tilsette og eksterne personar.

Det er dei borgarlege partia på Stortinget som skal avgjera om Foss får halda fram som riksrevisor. Parlamentarisk leiar i Høgre Trond Helleland skal leia denne prosessen, som blir sett på som ein del av konstitueringa av Stortinget. Helleland vil ikkje kommentera lagnaden til Foss til avisa.

Ifølgje DN meiner sentrale kjelder i Frp, KrF og Venstre at spørsmålet om Foss skal kunna halda fram, først og fremst er opp til Høgre.

Foss har sjølv sagt at han vil halda fram som riksrevisor for landet dersom han blir spurd.

– Den undersøkinga var ein vekkjar for meg. Eg tok det på alvor, fordi eg har sett at den kanskje litt meir utolmodige leiarstilen min har blitt oppfatta som negativ i arbeidet med å fornya Riksrevisjonen, sa Foss i ein kommentar til avisa måndag.

