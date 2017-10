Høie varslar digitale fastlegar i løpet av to år

Ei undersøking frå Forbrukarrådet viser at mange legar ikkje har digital timebestilling, slik fastlegeforskrifta seier dei skal. Ein firedel manglar eiga nettside, eller har for lite informasjon på sidene sine. Berre 2,5 prosent av fastlegane fekk «grønt lys» av Forbrukarrådet i undersøkinga.

– Dette er ikkje bra nok, dette må både fastlegane, kommunane og vi ta på alvor, seier Høie til NTB.

Det er kommunane som har ansvar for å sikre at fastlegane følgjer forskrifta, påpeiker han, men legg til at han skal sørgje for at det finst nasjonale løysingar for digital kommunikasjon. Her finst det alt ein plattform. Eit hundretals legar brukar løysinga på Helsenorge.no. På spørsmål om kor lang tid det tar før alle er der, svarar Høie:

– Planen er at det skal rullast ut i løpet av dei neste to åra. Dette vil svare på mange av dei problema Forbrukarrådet tar opp, seier helseministeren, og legg til at neste steg er å gi moglegheit til videokonsultasjon.

Mange vil helst ringe

Leiar Petter Brelin i Norsk foreining for allmennmedisin meiner betre digitalt tilgjenge ikkje treng å komme i vegen for andre ting i ei fastlegeordning som blir omtalt som overlessa med oppgåver.

– Det er ein fordel for fastlegekontora å bruke nettbasert kommunikasjon. Det er ein av grunnane til at eg har bedt mine pasientar bruke nettet. Det er kjappare når pasientane bestiller time sjølv, seier han til NTB.

Brelin meiner at digitaliseringa på legekontora er kommen lenger enn det undersøkinga til Forbrukarrådet tyder på, og viser til andre undersøkingar på området.

Han seier han sjølv oppmuntrar pasientane sine til å bestille time via Helsenorge.no, men legg til:

– Det er påfallande mange som framleis brukar telefonen.

