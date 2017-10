Kjøpesenter i Bergen opnar som normalt etter mystisk lukt

Det var like før klokka 18 måndag kveld at mange kundar i kjøpesenteret melde om hoste, svie og kløe i halsen. Mange klaga over ei spesiell lukt. Brannvesenet i Bergen rykte mannssterkt ut og evakuerte senteret, og 19 personar vart sende til sjukehus for sjekk.

Men kva som var årsaka til plagene, vart ikkje avklart, og brannvesenet lèt kjøpesenteret opne igjen tysdag etter at alle tekniske system er blitt grundig testa.

– No blir det opp til politi og helsevesen eventuelt å finne forklaringar på hendinga, seier vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen til Bergens Tidende.

(©NPK)