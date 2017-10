Kommune skuffa over kutt i eigedomsskatt for monstermastene

I statsbudsjettet foreslår regjeringa å fjerne retten for kommunane til å krevje inn eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar i verk og bruk. Dette gjeld også kraftlinjer som blir definerte som ein del av eit produksjonsanlegg, skriv Klassekampen.

– Vi må gjere justeringar i budsjetta våre. Når ein tenkjer på støyen og motstanden i vår kommune, er det ekstra surt å bli fråteke skatten på desse mastene, seier Granvin-ordførar Ingebjørg Winjum (V).

Motstanden var stor mot kraftlinja mellom Eidfjord og Mongstad. Anleggsarbeidet vart ferdig i 2014. Det starta i 2011 – og førte til at dåverande ordførar Jan Ivar Rødland i Granvin kommune melde seg ut av Arbeidarpartiet i protest. Han seier eigedomsskatten var eit viktig argument for lokalsamfunnet. Han er ikkje overraska over forslaget.

– Dette viser berre korleis storsamfunnet lurer oss i utkantane. Det skjer gong på gong, seier Rødland, som ikkje lenger er politisk aktiv.

(©NPK)