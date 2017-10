Kyrkja sette ned foten mot å leiga ut Nidarosdomen til den største våpenprodusenten i verda 

Fram til 2025 skal Noreg skaffa inntil 52 kampfly med våpen og utstyr til ein verdi av 71,5 milliardar kroner frå Lockheed Martin.

I samband med at dei første F35-flya kjem på norsk jord, skal det haldast ein offisiell seremoni på Ørland flystasjon den 10. november.

Lockheed Martin ville i den samanhengen leiga Nidarosdomen for å arrangera ein konsert og feira at dei nye kampflya var komne. Dei fekk ja til å leiga lokalet for rundt 50.000 kroner, skriv NRK.

– Vi tok ei intern avgjerd på dette, og vi vurderte det som eit konsertforhold der vi held ein konsert med organisten vår i ein halv time. Vi svarte ja fordi dette er ei nasjonal storhending og overlevering av ein veldig stor kontrakt, seier kyrkjelydsforvaltar i Nidaros domkyrkje og kyrkjelyden Vår Frue, Jan Schrøder, til kanalen.

Øvste sjef i Den norske kyrkja, preses Helga Byfuglien, sette derimot foten ned då ho fekk høyra at den amerikanske våpenprodusenten hadde leigd Nidarosdomen.

– Eg innretta meg til det Kyrkjemøtet har lagt til grunn – å feira dette i nasjonalheilagdommen er ikkje i tråd med korleis kyrkja skal forvaltast, seier ho til den same kanalen.

